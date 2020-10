Dybala, like al commento della giornalista contro Pirlo: “Che senso ha avuto portarlo in panchina”

Nella serata amara dei bianconeri il trequartista argentino non ha messo piede in campo

Serata non certamente da ricordare quella della Juventus, che impatta 1-1 all’Ezio Scida di Crotone contro i padroni di casa, reti nel primo tempo di Simy e Alvaro Morata. Nella ripresa i bianconeri provano a ribaltarla ma l’espulsione di Chiesa complica i piani e la gara si conclude senza particolari colpi di scena.

A finire sul banco degli imputati, oltre ad Andrea Pirlo, sono i vari Bonucci, Arthur e lo stesso Chiesa. Il primo ha causato il fallo da rigore, il centrocampista non ha mai dato ritmo alla manovra e ha inciso poco, mentre l’ex Fiorentina bagna un discreto debutto, suo l’assist in occasione del gol di Morata, con un rosso ingenuo che taglia le gambe ai suoi.

Polemiche, inoltre, per il mancato ingresso di Paulo Dybala, rientrato all’ultimo tra i convocati dopo i problemi gastrointestinali accusati con la nazionale argentina. Il numero dieci a fine gara si è reso poi protagonista di un “like” galeotto al tweet di Fabiana Della Valle, giornalista de La Gazzetta dello Sport, che si è chiesta che senso abbia avuto portare il giocatore in panchina senza mandarlo in campo:

“Mi chiedo che senso abbia aver portato Dybala a Crotone, se non per fargli mettere minuti nelle gambe. Se non era in condizioni di giocare, non era più logico lasciarlo a Torino ad allenarsi?”.

A Dybala è scappato un “mi piace” al messaggio, segno di come non abbia particolarmente gradito la scelta del suo allenatore.