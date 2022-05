Dybala, l’Inter allenta la presa e la Roma si inserisce

Per Paulo Dybala ci sarebbe anche la Roma, con Tiago Pinto pronto a incontrare l’entourage del giocatore nei prossimi giorni

Un’altra pretendente per Paulo Dybala si inserisce. La corsa all’argentino si arricchisce ancor di più, con i giallorossi che sembrano voler puntare forti sulla Joya. Il futuro del numero dieci bianconero sembra sempre più incerto, ma il filone di squadre pronte a prenderlo si fa sempre più lungo.

Per Paulo Dybala sarebbe in pole l’Inter di Giuseppe Marotta, che però negli ultimi giorni si sarebbe tirata un po’ più indietro. La Roma vorrebbe sfruttare questa indecisione dei nerazzurri per inserirsi, per provare a regalare a José Mourinho il grande colpo.

La concorrenza è forte, ma…

La Roma potrebbe provare ad inserirsi, anche se rispetto alle altre potrebbe provare ad offrire meno. I giallorossi potrebbero provare ad inserirsi facendo un’offerta pressoché uguale a quella del Borussia Dortmund. I gialloneri avrebbero infatti offerto circa 4,5 milioni di euro all’argentino, che starebbe riflettendo sulla possibilità di trasferirsi in Germania.

Oltre ai tedeschi sembrano esserci anche Manchester United, Manchester City, Barcellona, Atletico Madrid, Tottenham e Paris Saint Germain sull’argentino. Una fila piuttosto lunga, che testimonia quanti estimatori abbia la Joya a livello europeo. Difficile fare previsioni su chi riuscirà ad accaparrarsi il suo cartellino, ma il giocatore ingolosisce un po’ tutti. Meno la Juventus, con Pavel Nedved che negli scorsi giorni ha confermato come l’addio sia maturato anche per le richieste troppo alte dell’argentino. Resta da capire cosa cerchi ora Paulo, con a questo punto le italiane che potrebbero finir tagliate fuori nel caso in cui il giocatore voglia più soldi.