Dybala, Marotta e l’Inter si inseriscono nella corsa alla Joya

Paulo Dybala nel mirino della dirigenza nerazzurra, che potrebbe provare in extremis a strappare il calciatore alla Juventus

Paulo Dybala e l’Inter di Marotta sono ormai da anni protagonisti di intrecci di mercato. L’ex AD della Juventus stravede per la Joya, avendolo lui stesso portato alla Juventus nel 2015. Ci ha provato quando ancora Mauro Icardi era di proprietà nerazzurra, con un tentativo di scambio, per poi continuare a corteggiarlo con offerte rispedite al mittente.

Paulo Dybala si è visto incrociarsi anche con un altro interista, visto che per qualche periodo si vociferò di un clamoroso scambio tra lui e Romelu Lukaku con il Manchester United. Scambio che per fortuna dell’Inter non andò a buon fine, con il Belga che ha portato la fortuna alla squadra al tempo allenata da Antonio Conte. Ora il destino di Paulo potrebbe però ritingersi di neroazzurro.

Il rinnovo tarda e l’Inter prova ad inserirsi

Stando a voci di calciomercato, la dirigenza Cinese dell’Inter vorrebbe provare a prelevare l’Argentino a zero offrendogli un contratto superiore a quello della Juventus. Il calciatore va in scadenza al 30 Giugno 2022, ma filtra ottimismo in casa bianconera.

Quelle dell’Inter sembrano soltanto delle avances, visto che il rinnovo di Paulo Dybala e la Juventus si dice possa essere cosa ormai già fatta. 8 milioni più bonus che lo porterebbero ad una base fissa di 10, dopo due anni. Il calciatore sembra poter rinnovare già dopo Capodanno, con il dispiacere di Marotta che dovrà dunque far rimanere un sogno il vedere Paulo Dybala in nerazzurro.