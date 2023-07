Dybala, monta il caso: la Roma vuole il rinnovo

l giocatore argentino è ricercato da diversi club grazie alla grande stagione disputata lo scorso anno e al fatto che il suo prezzo di cartellino è irrisorio

Le eccezionali prestazioni di Paulo Dybala nella scorsa stagione all’AS Roma non sono passate inosservate. Le prestazioni stellari dell’attaccante argentino hanno attirato l’interesse di diversi top club, tra cui il Chelsea di Mauricio Pochettino. Di conseguenza, gli agenti di Dybala hanno ottenuto un notevole vantaggio nelle trattative e si sono rivolti alla Roma per chiedere un sostanziale aumento dello stipendio per assicurarsi il suo futuro con il club capitolino il prossimo anno.

Come riporta la “Gazzetta dello Sport”, lo stipendio di Dybala, che attualmente guadagna 6 milioni di euro compresi i bonus, è notevolmente inferiore rispetto alla lucrosa offerta che il Chelsea sarebbe disposto a fare. Il potenziale guadagno finanziario è allettante per il giocatore e ha messo a rischio la sua continuità alla Roma. Il club giallorosso si trova ora di fronte al difficile compito di decidere se soddisfare le richieste di Dybala e assicurarsi i suoi servizi per un’altra stagione o rischiare di perderlo per un club più ricco.

Pericolo concreto

Un aspetto cruciale da considerare è la ragionevole clausola rescissoria di Dybala di 15 milioni di euro, una cifra che il Chelsea può facilmente permettersi. Questa clausola funge da via di fuga per il club londinese, consentendogli di assicurarsi potenzialmente la firma di Dybala senza impegnarsi in trattative prolungate con la Roma.

L’impatto di Dybala sull’AS Roma nella scorsa stagione non può essere sottovalutato. Ha giocato un ruolo fondamentale nel successo della squadra, contribuendo con gol, assist e un innegabile estro che ha entusiasmato i tifosi. Senza dubbio, perdere un giocatore del suo calibro sarebbe un duro colpo per le ambizioni della Roma nella prossima stagione.