Dybala-Napoli: le condizioni per chiudere l’affare

Paulo Dybala, classe ’93 ed attaccante della nazionale argentina, è attualmente svincolato. Sembra che il calciatore recentemente si sia confrontato con il proprio staff per capire come procedere sia in termini di allenamento individuale che per quanto riguarda le carte in gioco sul suo futuro.

Diverse voci confermano l’interesse delle squadre italiane su di lui, si parla di Roma, Napoli e Inter. Tuttavia, il problema principale riguarda le richieste dell’entourage del calciatore che chiede un ingaggio di circa 6 milioni più bonus.

La conferma delle voci di mercato arriva dalla redazione di Sky Sport secondo cui la Roma e il Napoli fanno sul serio. La Roma sta valutando l’argentino in caso di partenza di Zaniolo mentre il Napoli procede a piccoli passi e cerca di capire come gestire la questione dei diritti d’immagine.

Resta comunque da capire la disponibilità del calciatore a ridurre le pretese sul proprio ingaggio che al momento resta l’ostacolo principale.