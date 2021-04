Dybala, parla l’agente: “E’ più forte degli infortuni. Futuro? Testa al presente”

Paulo Dybala è tornato protagonista. L’argentino al rientro dopo il lungo infortunio ha segnato la rete che ha messo al sicuro la vittoria della Juventus nella sfida Champions con il Napoli e impedito che la panchina di Pirlo traballasse ulteriormente.

Il numero dieci bianconero ora cerca continuità nelle ultime gare stagionali, il futuro, invece, è ancora tutto da scrivere in virtù del contratto in scadenza nel 2022 e delle difficili trattative per il rinnovo.

Sul momento di Dybala si è soffermato Jorge Antun, agente dell’argentino, ai microfoni di Tuttojuve.com:

“Ha confermato tutte le sue qualità e il suo impegno. Quando Pirlo l’ha fatto entrare si vedeva che Paulo aveva voglia di lanciare un segnale. E’ entrato bene in partita e ha fatto un gran gol mettendosi subito in evidenza. Una rete… Da Champions. La sua prestazione contro il Napoli è per forza di cose positiva. Dybala è più forte degli infortuni, è un gladiatore che non si arrenderà mai.

Il futuro? Non ci pensiamo. Testa al presente, adesso vuole solo fare bene e giocare le ultime partite della stagione”.