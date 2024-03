Dybala, possibile affare sfruttando la clausola rescissoria: interesse anche del Napoli?

Il futuro di Paulo Dybala potrebbe essere lontano da Roma. L’attaccante giallorosso è infatti conteso da diversi club pronti ad approfittare della sua bassa clausola rescissoria per strappare il talento ai giallorossi. Come riportato da TMW, queste sono le cifre:

20 milioni di euro per qualsiasi club italiano: l’argentino è nel mirino del Napoli in vista della possibile partenza di Victor Osimhen. Nel caso in cui un club italiano attivi la clausola, la Roma ha la possibilità di annullarla attivando un aumento dello stipendio da 4 a 6 milioni di euro.

12 milioni di euro per qualsiasi club estero: Manchester United, Barcellona, Real Madrid e Atletico Madrid hanno mostrato interesse per i suoi servizi. Paulo Dybala avrebbe l’ultima parola se arrivasse un’offerta da un club straniero.

L’intenzione della squadra diretta da Daniele De Rossi è quella di rinnovargli il contratto in modo che continui a essere una parte importante del progetto per le prossime stagioni.

DYBALA, CHE OCCASIONE: ANCHE IL NAPOLI POTREBBE FARCI UN PENSIERINO AL TERMINE DELLA STAGIONE

Anche per il Napoli potrebbe essere una grande occasione. Aurelio De Laurentiis, infatti, non ha mai nascosto il suo interesse per il talento della Roma e la prossima estate potrebbe rappresentare il momento giusto.