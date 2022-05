Dybala potrebbe andare all’Inter, a cacciarlo sarebbe Vlahovic

Con l’arrivo di Dusan Vlahovic la Juventus avrebbe optato per l’addio di Dybala. Il suo ingaggio all’Inter potrebbe arrivare dopo la finale di Coppa Italia

La Juventus e Paulo Dybala si allontaneranno. Le loro strade – salvo dietrofront – si separeranno a fine stagione, con l’argentino che andrebbe a in scadenza di contratto. Se ne stanno dicendo tante, con Tuttosport che rincara la dose parlando di una quasi sicurezza sull’Inter.

Sull’argentino negli ultimi giorni si registra l’interesse forte del Borussia Dortmund, che avrebbe offerto 4, 5 milioni annuali di stipendio e un ruolo centrale nel progetto giallonero. Cosa che gli offrirebbe anche l’Inter, ma con un ingaggio di circa 6 milioni. Tutto passa in mano al calciatore. Escono fuori nuovi retroscena sulla faccenda.

Vlahovic caccia via Dybala

Non sono propriamente nuovi, lo sappiamo da mesi, ma ora c’è quasi la conferma. L’acquisto di Dusan Vlahovic avrebbe tolto Dybala dalla centralità del progetto bianconero. Ora sarebbe il serbo tra i centrali, con l’argentino che inevitabilmente non troverebbe più spazio.

All’Inter potrebbe avere tutto quello che vuole, ma allo stesso tempo il malcontento dei suoi ex tifosi. Un passaggio agli odiatissimi interisti sarebbe un colpo da non poco per i tifosi bianconeri. Nell’ultimo periodo stanno facendo sentire il loro amore per la Joya, ma da amore a odio passa ben poco. Giusto un cambio di strisce, passando dal bianconero al nerazzurro. Un passaggio che renderebbe il giocatore più centrale, ma molto più odiato a livello mediatico. Resta da capire quale sia la volontà dell’argentino, ma la trattativa potrebbe chiudersi post Coppa Italia.