Dybala, rinnovo ufficialmente in dirittura d’arrivo. Ecco quando si chiude

Paulo Dybala e la Juventus potrebbero restare insieme almeno fino al 2026. Ecco qundo per la possibile ufficialità

La Juventus e Paulo Dybala convoleranno a nozze, è questione di tempo. È da questa estate che si temporeggia sul rinnovo della Joya, con le parti che sono rimaste distanti per svariato tempo. Il calciatore vorrebbe essere al centro del progetto, con un contratto ben più ricco rispetto a quello attuale.

La Juventus è da ormai due anni che lo aspetta, con la perenne preoccupazione sulle condizioni fisiche del calciatore Argentino. Nell’ultimo anno e mezzo, difatti, Paulo ha passato più tempo al J-Medical che in campo. Nonostante il suo ruolo chiave negli schemi della Juventus, tutto ciò non può far altro che preoccupare i bianconeri e i loro tifosi.

Il rinnovo s’ha da fare

<<Non s’ha da fare questo matrimonio>> celebre frase de “I Promessi sposi” di Manzoni, che non si abbina al contesto attuale bianconero. Se c’era perplessità negli scorsi mesi, con continuo rimandare tra incontri e contrattazioni, ormai la trattativa sembra essere al suo capolinea. L’annuncio potrebbe arrivare prima di Natale.

Un regalo gradito per Paulo Dybala, che rinnoverebbe fino al 2026 con uno stipendio da circa 8 milioni di euro con bonus. Rigorosamente a salire, che porterebbero lo stipendio ad almeno i 10 milioni che farebbero contento il calciatore.

Un po’ meno allegri i tifosi, che paradossalmente sono scontenti di chi con quello stato d’animo fa di cognome. L’allenatore bianconero è difatti nel centro del ciclone, con l’hashtag #allegriout che torna di moda tra i sostenitori della Vecchia Signora.

Di certo l’ultimo pareggio con il Venezia non ha migliorato la situazione e l’infortunio del numero 10 ha incrementato il malcontento in casa bianconera. Una cosa è sicura, anche il rinnovo potrebbe e fa già discutere per cifre e condizioni fisiche di Paulo.