Dybala-Roma, possibilità in maglia 10

Paulo Dybala scioglie le riserve e sceglie la Roma. L’argentino si trasferirà nella capitale e potrebbe vestire la maglia di Francesco Totti

Ormai si può dire fatta, Paulo Dybala sarà un calciatore della Roma. A decidere fortemente per questa scelta sarebbe la possibilità di essere centrale nel progetto dei capitolini, che daranno al calciatore uno stipendio di circa 6/7 milioni di euro contando i bonus.

Ora, terminata la telenovela, resta da capire quale numero prenderà Paulo Dybala. A lui piacerebbe il 21 – che al momento è sulle spalle di Nemanja Matic – ma sembrerebbe vi sia la possibilità per un’altra maglia ben più importante. Se il numero 9 vestito in passato al Palermo sembra impossibile, è attualmente di Tammy Abraham, il giocatore potrebbe vestire la maglia di Francesco Totti.

Un peso da guadagnare

Paulo non sembrerebbe tanto convinto di prendere la maglia numero 10, specialmente perché vorrebbe guadagnarsela sul campo. Francesco Totti, però, avrebbe spinto sin da subito per darla a lui.

Dybala è l’ennesimo argentino che sceglie di sposare la causa giallorossa, anche se gli ultimi non hanno inciso particolarmente. Con la Roma hanno infatti giocato gente come Balbo, Burdisso e Batistuta. Tutti giocatori che hanno dato il loro e che potrebbero stimolare la Joya a far sempre meglio.

Purtroppo, però, gli ultimi giocatori argentini ad aver giocato con i giallorossi non sono tanto di conforto. Tolti Leandro Paredes, Osvaldo e Lamela – nonostante si siano un po’ tutti persi – gli ultimi argentini in giallorosso hanno avuto la tendenza a dimostrare di non essere all’altezza. Vedasi Gago, Heinze, Iturbe e Diego Perotti. Tutta gente con un buon curriculum alle spalle o con buone aspettative, ma che non è riuscita ad incidere.