Dylan O’Brien svela perché non parteciperà al film di “Teen Wolf”

Dylan O’Brien deve la sua popolarità alla serie di genere fantasy Teen Wolf, andata in onda dal 2011 al 2017 su MTV. La serie, ideata da Jeff Davis e ispirata al film Voglia di Vincere, ha lanciato la carriera di O’Brien e del resto del cast, composto da Tyler Posey, Crystal Reed, Holland Roden, Tyler Hoechlin, Colton Haynes, Daniel Sharman, Adelaide Kane, Arden Cho e Shelley Hennig.

Recentemente Paramount+ ha annunciato che vi sarà un film sequel della serie, intitolato Teen Wolf The Movie. Al film prenderanno parte volti noti della serie originale quali Tyler Posey e, a sopresa, Crystal Reed. Oltre ai due, rivedremo Holland Roden, Shelley Hennig, Colton Haynes, Ryan Kelley.

Dylan O’Brien interpretava Stiles Stilinski. Il suo personaggio, inizialmente spalla del protagonista Scott McCall (Tyler Posey), è diventato sempre più rilevante nel corso delle stagioni. Stiles è infatti uno dei protagonisti della serie a tutti gli effetti e uno dei personaggi più amati. Per questo motivo la notizia della non partecipazione di O’Brien al sequel della serie ha lasciato l’amaro in bocca ai fan di Teen Wolf.

Inizialmente alcuni rumors sostenevano che dietro al rifiuto di O’Brien vi fossero motivi economici. Si vociferava infatti che l’attore avesse chiesto un salario troppo alto.

Dylan O’Brien ha finalmente smentito ogni voce, rivelando la reale ragione dietro alla sua assenza.

O’Brien ha spiegato a Variety che ha deciso di non tornare per il film perché era già soddisfatto dal finale di stagione della serie.

La dichiarazione dell’attore a Variety:

“è stata una decisione difficile. Ci ho riflettutto molto. Lo show è davvero speciale per me. è stata la mia prima esperienza e sono tante le persone che mi sono rimaste nel cuore. Ho cercato di trovare un modo per essere nel film ma è successo tutto molto velocemente. Non sapevamo cosa stesse succedendo quando ci hanno letteralmente lanciato addosso l’idea del film, il che va bene perché tutti amiamo la serie. Avevamo tutti bisogno di un po’ più di tempo per capire come far funzionare il tutto. Alla fine ho deciso che per quanto mi riguardava lo show fosse finito davvero bene e che avrei preferito lasciarlo così. Auguro a loro il meglio e sicuramente lo guarderò la prima sera che uscirà. Spero che sia una bomba ma non ci sarò”.