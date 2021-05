Dzeko aspetta Mourinho e si complica l’affare con i Galaxy: i dettagli

Resta tutto da definire il futuro di Edin Dzeko. Il centravanti bosniaco sembrava destinato a lasciare la capitale, ma la notizia dell’approdo di José Mourinho ha rimesso tutto in discussione.

Da giorni si parla dell’interesse dei Los Angeles Galaxy con tanto di offerta imminente, ma, stando a quanto si legge su Calciomercato.com, la trattativa non sarebbe così semplice per via di una clausola del campionato americano.

In ogni club statunitense solamente tre giocatori possono godere di un ingaggio “fuori scala” e nei Galaxy gli slot per i cosiddetti “designated players” sono occupati da Cabral, dal Chicharito Hernandez e da Dos Santos. Un problema di non poco conto che rischia di compromettere l’affare.

Prima di prendere la decisione definitiva sul proprio futuro, Dzeko parlerà con Mourinho per capire i piani che il tecnico ha per la nuova Roma e il ruolo che eventualmente andrebbe a ricoprire.

Se il colloquio avrà esito positivo Dzeko potrebbe tornare al centro del progetto giallorosso e continuare la sua avventura nella capitale.