Dzeko e il possibile rinnovo con l’Inter

Il bosniaco era in procinto di lasciare quest’estate: ora Edin Dzeko potrebbe clamorosamente rinnovare il contratto con l’Inter

Lukaku manca? Nessun problema, ci pensa Edin Dzeko. L’attaccante bosniaco in questa stagione continua a mostrare di essere, nonostante i 36 anni, ancora validissimo per il grande calcio. In un Inter che sta vivendo una stagione fatta di montagne russe, quella del Cigno di Sarajevo è una delle figure che brilla maggiormente.

L’attaccante sta dimostrando di poter essere utile alla causa nerazzurra, tanto da continuare a mettere in discussione la propria partenza da Milano. Il giocatore potrebbe addirittura rinnovare il proprio contratto, con i tifosi che ne sarebbero contenti.

Sabatini parla del rinnovo

A parlarne anche Walter Sabatini, che si è espresso sulla possibilità di rinnovo del calciatore bosniaco. L’ex direttore sportivo di Roma e Salernitana ha detto: “E’ un ragazzo che non perderei mai perché è un uomo leale, un giocatore corretto ed una grande persona. Se la squadra ha bisogno di giocare palloni alti si fa trovare, se c’è bisogno di palleggio Dzeko si fa trovare. E’ un gran compagno di squadra e quindi un valore aggiunto. Io dirigente un giocatore come Dzeko lo tengo in ogni momento, ma dico anche come sempre che i dirigenti dovrebbero stare zitti, sono altri quelli che devono parlare”.

Parole di stima per il calciatore, che confermano quanto sia importante in questo momento per l’Inter. Tanto lavoro, poche parole: il Cigno continua a sbattere le ali, con l’Inter che cerca di spiccare il volo. In assenza di Lukaku, ci pensa Dzeko.