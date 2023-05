Dzeko in uscita dall’Inter: la Juve ci pensa, offerta anche dall’Arabia

Dzeko potrebbe salutare i nerazzurri a fine stagione, tanto che la Juventus starebbe pensando di provare a prenderlo per il proprio attacco

Mentre l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta prova a prolungare per un altro anno il contratto di Edin Dzeko, continua a muoversi tutto un mercato intorno a lui. Il giocatore bosniaco piace in Italia e non solo.

La Juventus si starebbe muovendo per provare a prenderlo nel caso in cui dovesse salutare Dusan Vlahovic o anche solo rendere il calciatore bosniaco una seconda linea a fare da chioccia proprio al serbo. Difficile, l’ex Fiorentina è in uscita e sembra avvicinarsi a passi da gigante al Bayern Monaco. I bavaresi potrebbero provare a prenderlo, con la Juventus che potrebbe restare con un pugno di mosche per via di un’offerta intrigante per Dzeko.

L’Arabia lo tenta

Secondo quanto arriva dalla Francia, dai colleghi di FootMercato, ci sarebbe un’offerta per un biennale proveniente dall’Arabia Saudita per Edin Dzeko. Il calciatore bosniaco per ora non avrebbe acconsentito al trasferimento, ma ci sarebbe la possibilità di vederlo svernare in terra medio-orientale.

Quando l’ultima volta gli è stato chiesto del rinnovo, il giocatore ha risposto così: “Tutta la squadra era preparata, siamo stati concentrati dal primo all’ultimo minuto ed abbiamo fatto una buona gara. Chi mi conosce sa che sono questo, a volte non arrivano gol e si parla solo di questo, ma io do tanto di più, non solo gol. Sono contento del gol, oggi ho fatto tanto per la squadra. Per il rinnovo dipende dalla società, va chiesto a loro”.