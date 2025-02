Dzemaili su Cavani: un giocatore eccezionale, ma poco presente fuori dal campo

Blerim Dzemaili, ex centrocampista del Napoli, ha recentemente condiviso alcuni ricordi sulla sua esperienza in azzurro, soffermandosi in particolare sul suo ex compagno di squadra Edinson Cavani. Lo svizzero, che ha militato nella squadra partenopea dal 2011 al 2014 collezionando 109 presenze e 18 reti, ha rivelato dettagli interessanti sul carattere e sullo stile di gioco del bomber uruguaiano.

Parlando ai microfoni di RSI Sport, Dzemaili ha paragonato Cavani a un altro grande attaccante passato per Napoli, Gonzalo Higuain. A tal proposito, ha dichiarato: “Quando è arrivato Higuain io ho detto che tecnicamente uno così forte io raramente l’ho visto e raramente ho giocato con uno così forte. Dal mio punto di vista, tecnicamente è molto più forte Higuain, però Cavani era uno che ti spaccava le partite.” Con queste parole, l’ex centrocampista ha sottolineato la capacità del Matador di essere decisivo nei momenti chiave.

Dzemaili ha poi raccontato un curioso aneddoto riguardante gli allenamenti, in cui Cavani dimostrava la stessa grinta e intensità che metteva in partita. “Edi era uno che voleva far sempre gol, pure in allenamento: si arrabbiavano anche i portieri, De Sanctis in particolare”, ha svelato l’ex centrocampista, evidenziando come la fame di vittoria dell’attaccante fosse sempre presente.

Il modo in cui Cavani affrontava le sedute di allenamento era a dir poco impressionante, tanto da creare tensioni anche con i portieri della squadra. “Motivo? Perché nelle amichevoli e negli allenamenti Cavani andava forte come in partita, cioè spaccava la porta anche calciando da due metri rispetto al portiere. Però se proprio devo sceglierne uno e uno solo, io scelgo Cavani!”, ha raccontato Dzemaili, lasciando intendere quanto l’attaccante fosse determinato in ogni situazione.

Infine, l’ex centrocampista ha rivelato un aspetto più personale del Matador, descrivendolo come un giocatore molto concentrato su se stesso. “Era totalmente concentrato su se stesso, fuori dal campo non lo vedevamo praticamente mai. Non faceva cene con noi”, ha concluso Dzemaili, confermando che, nonostante la sua importanza in campo, Cavani manteneva un profilo riservato lontano dalle competizioni.