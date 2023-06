E’ arrivata l’offerta per il rinnovo di Osimhen

Il Napoli è pronto ad affrontare questa nuova finestra di mercato. La società partenopea dovrà allestire una squadra pronta per il prossimo anno. Ci saranno diversi cambiamenti. Il primo lo conosciamo già, riguarda l’allenatore. Luciano Spalletti ha salutato Napoli ed al suo posto è arrivato Rudi Garcia. La rosa verrà ritoccata. Kim Min-Jae è dato come partente, il Bayern Monaco è pronto a provare l’affondo per assicurarsi le prestazione del coreano.

Altri calciatori invece devono risolvere alcuni intoppi riguardanti i possibili rinnovi contrattuali. Zielinski e Lozano non sono riusciti a trovare l’accordo per il rinnovo e molto probabilmente verranno ceduti. C’è inoltre da capire la volontà di Osimhen. Il nigeriano sembra voler restare ai piedi del Vesuvio e quindi la società è pronta ad offrirgli un adeguamento del contratto.

Il presidente De Laurentiis ne ha parlato oggi in conferenza stampa e sono arrivate conferme dal giornale Il Roma. Il quotidiano parla di rinnovo soft con un ritocco sul contratto da 4,5 milioni fino a 6,5 milioni di euro. Inoltre c’è l’opzione di inserire una clausola rescissoria anche se ADL non sembra essere d’accordo.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, le parti potrebbero accordarsi per una clausola rescissoria in stile Haaland: ovvero una clausola che scatterebbe solo tra due anni ma ad una cifra più bassa di quella attuale. In ogni caso però il presidente partenopeo ha dichiarato che in caso di offerte folli, superiori ai centotrenta milioni di euro, lascerebbe partire Osimhen già questa estate.

L’attaccante nigeriano ha giocato una stagione a dir poco grandiosa. Victor Osimhen è stato il miglior marcatore della Serie A. Ha segnato ventisei reti e servito quattro assist vincenti ai compagni in trentadue partite di campionato. Il numero nove azzurro fa gola ai diversi top club europei, vedremo se il presidente riuscirà a tenerlo ancora nella città partenopea.