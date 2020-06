È deceduto Pierino Prati, calcio in lutto: tanti trofei e goal con la maglia del Milan

Il mondo del calcio in lutto per la morte di Pierino Prati. L’ex calciatore e allenatore era malato da tempo e, nella giornata di ieri, si è spento a Catania all’età di 73 anni.

La sua carriera calcistica è stata piena di successi con la maglia del Milan grazie alla conquista di uno Scudetto di Serie A, due Coppe Italia ed altri trofei internazionali, tra cui una Coppa Campioni e due Coppe delle Coppe.

Anche con la Nazionale italiana, Prati si è distinto, conquistando un Campionato Europeo e mettendo a segno ben sette reti in quattordici gare. Con la Nazionale, inoltre, ha giocato ma perso una finale di Coppa del Mondo. La sua carriera di allenatore non è stata molto importante, allenando il Lecco, Solbiatese, Sporting Bellinzago e Pro Patria.

Da calciatore, invece, ha iniziato la carriera nella squadra giovanile del Milan prima di arrivare inprima squadra e diventare un simbolo dei rossoneri. Dopo il Milan, Pierino ha indossato la maglia della Roma e poi della Fiorentina.

Il suo ruolo era quello dell’attaccante e in tutte le squadre in cui ha militato si è distinto mettendo a segno un numero importante di reti. Durante la sua carriera, infatti, sono oltre 200 le marcature. In particolare, sono con la maglia del Milan ha segnato 102 reti. Con la sua scomparsa, il mondo del calcio perde un grande attaccante. Riposa in pace Pierino.