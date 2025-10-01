Napoli, Gilmour è costato appena 15 milioni: lavora con Lobotka per un futuro da titolare

Da quando Antonio Conte si è seduto sulla panchina del Napoli, la squadra ha vissuto un cambio di passo anche nella programmazione del mercato. L’allenatore ha avuto un ruolo centrale nelle strategie, indicando con decisione i profili giusti per rendere la rosa ancora più competitiva.

La società, guidata dal presidente Aurelio De Laurentiis, ha accolto le richieste del tecnico, portando in Campania giocatori di livello internazionale che hanno inciso subito, diventando protagonisti del cammino vincente degli azzurri. Il risultato? Un gruppo solido e maturo, capace di conquistare il tanto sognato quarto scudetto nella passata stagione.

Non sono mancate le parole forti di Conte, che in più di un’occasione ha ribadito la sua ferma volontà di avere determinati calciatori al suo fianco. “Lo voglio con me“, la frase che avrebbe convinto sia il direttore sportivo Giovanni Manna sia il patron a muoversi senza esitazioni su Billy Gilmour.

Oggi, guardando i risultati ottenuti, la scelta appare più che azzeccata. L’intuizione del tecnico salentino ha trovato conferma sul campo, dimostrando che una visione chiara e un lavoro condiviso tra società e allenatore possono trasformarsi in successi concreti. Costato solo 15 milioni di euro, lavora per un futuro da titolare.