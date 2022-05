E’ Juventus-Inter anche sul mercato, occhi su Frattesi

Davide Frattesi è contesissimo tra Juventus e Inter, che lo vorrebbero entrambe per il proprio centrocampo. Il duello si infiamma

Continua – due giorni dopo – il derby d’Italia. Juventus e Inter continuano a darsi battaglia, nonostante la finale di Coppa Italia si sia conclusa. Oltre ai casi Dybala e a quello Perisic – di cui vi abbiamo già parlato – sembrano infiammarsi anche altre piste.

Quella che promette più fuoco è la pista che porta a Davide Frattesi del Sassuolo. Il centrocampista scuola Roma interessa parecchio ad entrambe le squadre, con i neroverdi che si sfregano le mani. Per il calciatore potrebbero volerci circa 20-25 milioni di euro e l’Inter potrebbe provare una doppia trattativa con lui e Scamacca inseriti. Per quest’ultimo sembra però esserci una frenata.

Scamacca si allontana dai nerazzurri

I nerazzurri, in questi giorni, sembrano non voler minimamente provare l’assalto a Gianluca Scamacca. Sono ritenute troppo elevate le richieste del Sassuolo, oltre quelle del giocatore stesso. I neroverdi chiedono almeno 40 milioni per far partire l’attaccante azzurro, mentre il giocatore chiede almeno 5 milioni di euro di stipendio.

Cifre che i nerazzurri non vorrebbero spendere, specialmente per qualcuno che poi andrebbe a ricoprire il ruolo di vice Dzeko. L’obiettivo sarebbe prendere Scamacca e farlo crescere all’ombra del bosniaco, ma non sembrano esservi le possibilità di trattativa. Potrebbero esserci invece per Frattesi ma – come detto – la Juventus continua ad insidiare la situazione. Specialmente per via del gradimento del centrocampista. La trattativa potrebbe presto riscaldarsi e il Sassuolo potrebbe spingere per creare un’asta al rialzo.