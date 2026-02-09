È morta Patrizia De Blank, ad annunciarlo la figlia Giada

Lutto nel mondo dello spettacolo italiano: Patrizia De Blanck si è spenta all’età di 85 anni. La notizia è arrivata nella notte, lasciando sgomenti fan e addetti ai lavori che negli anni avevano imparato a conoscerla e apprezzarla per il suo carattere fuori dagli schemi e la sua presenza scenica inconfondibile.

Negli ultimi tempi la contessa stava combattendo contro una malattia grave, affrontata con grande riservatezza insieme alla figlia Giada, che le è rimasta accanto fino all’ultimo. Una scelta di silenzio e discrezione, lontana dai riflettori che per decenni avevano accompagnato la sua vita pubblica, per tutelare la dignità di un momento tanto delicato.

Personaggio iconico della televisione italiana, Patrizia De Blanck aveva saputo conquistare il pubblico grazie alla sua spontaneità, al linguaggio diretto e a un temperamento forte, diventando negli anni una figura popolare e spesso divisiva, ma sempre autentica.

Con la sua scomparsa se ne va una protagonista di un’epoca televisiva che difficilmente potrà essere replicata. Resta il ricordo di una donna capace di lasciare il segno, dentro e fuori dallo schermo, e il dolore profondo di chi le è stato vicino nella vita privata e nel percorso umano che l’ha accompagnata fino alla fine.