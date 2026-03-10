È morto Luca Conti, aveva 50 anni

La scomparsa di Luca Conti segna la fine di una figura importante della prima stagione del web italiano. Il blogger e divulgatore digitale è morto a 50 anni a Senigallia dopo una malattia che negli ultimi mesi aveva raccontato apertamente online. Sul suo sito aveva condiviso cure, riflessioni e momenti di vita quotidiana.

Conti era diventato noto all’inizio degli anni Duemila, quando i blog erano il principale spazio di espressione su internet. Nel 2002 aveva aperto Pandemia.info, uno dei primi blog italiani capaci di attirare un pubblico ampio e fedele. Prima dei social network, quel sito era diventato un punto di riferimento per molti lettori.

Il blog trattava soprattutto tecnologia, internet e temi ambientali, con uno stile diretto e divulgativo. In pochi anni Pandemia.info si affermò tra i blog più letti in Italia. Quel successo rese Conti una voce autorevole nel racconto dei cambiamenti della rete.

La notorietà lo portò a collaborare con diverse testate, tra cui Il Sole 24 Ore. Insegnò all’Università Bicocca di Milano e lavorò come consulente nella comunicazione digitale. Nel corso degli anni pubblicò anche 17 libri dedicati al mondo di internet e dell’innovazione.