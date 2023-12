E se Ndombelè ritornasse al Napoli per sei mesi?

Il mercato invernale comincia a muoversi, molte sono le trattative che si stanno sviluppando in questi giorni. Il Napoli sta cercando di completare la sua rosa in modo da far fare a mister Walter Mazzarri il miglior lavoro possibile. Come dichiarato dal presidente Aurelio De Laurentiis, il Napoli interverrà sul mercato per potenziare soprattutto il centrocampo, con uno o due acquisti.

Anguissa e Lobotka sono i perni del centrocampo azzurro ma in questa stagione non stanno offrendo il contributo della passata stagione ed inoltre Anguissa sarà via per un mese per la Coppa d’Africa.

Il Napoli è alla ricerca di un sostituto di Elmas che potrebbe essere Samardzic e di un calciatore che si possa alternare con Anguissa, un calciatore fisico che possa fare la differenza in mezzo in campo alternando sostanza e qualità.

RITORNO NDOMBELE ALLA SSC NAPOLI, IL CALCIATORE È AI MARGINI DEL GALATASARAY

Per questo Aurelio De Laurentiis starebbe pensando ad un ritorno a sorpresa: Tanguy Ndombelè. Quest’ultimo, infatti, non sta vivendo la sua miglior stagione al Galatasaray con una sola partita giocata fino a questo momento. Il centrocampista non è soddisfatto e potrebbe richiedere al Tottenham una nuova destinazione.

Per il Napoli potrebbe rappresentare un gradito ritorno, un prestito semestrale. La scorsa stagione, infatti, Ndombelè è stato fondamentale in diverse occasioni con mister Spalletti che gli ha concesso l’opportunità di giocare quaranta partite stagionali.