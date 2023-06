E se Ndombelè ritornasse al Napoli?

Il mercato comincia a muoversi, vari giocatori si stanno spostando da un club all’altro. Il Napoli sta cercando di completare la sua rosa in modo da far fare a mister Rudi Garcia il miglior lavoro possibile. Nelle ultime ore le sirene arabe si sono fiondate su Hirving Lozano che è in uscita dal Napoli. Kim sembra essere destinato al Bayern Monaco ed Osimhen tratta per il rinnovo. A centrocampo, invece, la situazione sembra essere più delicata.

Anguissa e Lobotka sono i perni del centrocampo azzurro. Gaetano ed Elmas restano. Demme è in uscita mentre Zielinski è in un limbo tra la partenza ed un possibile rinnovo a ribasso. Intanto però è arrivato una clamorosa notizia dal giornalista di Sky Sport Luca Marchetti che riguarda il francese Tanguy Ndombelè. Ecco cosa ha riferito l’esperto di mercato ai microfoni di Radio Marte:

“Tanguy Ndombele andrà sostituito e piace Gabri Veiga? Sì, lo spagnolo piace ed è uno dei nomi al vaglio. Stiamo però a vedere cosa succederà con il calciatore di proprietà del Tottenham. Non è detto che il francese non venga confermato comunque in Campania, ma a cifre diverse da quelle inizialmente pattuite per il riscatto: io lo terrei, ma bisogna capire anche cosa ne pensi Rudi Garcia, prima di prendere una decisione in merito.

Probabilmente, si potrebbe provare ad abbassare il prezzo del cartellino e a trattare nuovamente con il Tottenham. Il Napoli non si è ancora soffermato molto su questa situazione, avendo altre priorità, al momento.”

Il francese ha giocato una discreta stagione quest’anno, può essere un’ottima soluzione per la panchina azzurra. A gara in corso, da subentrato, ha sempre dato il massimo. Con la maglia azzurra ha giocato quaranta partite tra tutte le competizioni, la maggior parte da subentrato. In questa stagione ha segnato una rete in A ed una in UEFA Champions League.