È stato sospeso il trono classico di Uomini e Donne?

La notizia potrebbe avere del clamoroso qualora venisse confermata e significherebbe chiudere una ventennale pagina della televisione italiana, in particolare della Mediaset. Secondo quanto riportato dal portale Anticipazioni TV, Canale 5 ha sospeso a tempo indeterminato il trono classico di Uomini e Donne.

La redazione di Canale 5 ha infatti deciso di sospendere, per ora temporaneamente, il trono classico per via del calo vertiginoso degli ascolti specialmente rispetto all’edizione del Trono Over che ultimamente sta riscuotendo molto più successo della versione primigenia del programma di Maria De Filippi.

Le vicende di Gemma, i continui litigi di Ida, Valentina e delle altre dame e cavalieri hanno fatto sì che gli ascolti della loro categoria superassero di gran lunga quelli di tronisti e corteggiatori che, a questo punto, rimarranno un po’ fuori dalla programmazione dopo che la Mediaset aveva già ridotto da due a una le puntate settimanali del trono classico.

Dietro tutto ciò ancora non si sa se c’è una strategia definitiva di cambio di programmazione o se, semplicemente, è una mossa di marketing per far tornare il trono classico nuovamente appetibile come un tempo.