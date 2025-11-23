Napoli, con l’Atalanta grande prestazione di un calciatore molto discusso: Conte l’aveva elogiato

Sam Beukema si sta finalmente prendendo il Napoli. Dopo un inizio di stagione non particolarmente esaltante, tra alti e bassi che avevano acceso più di un dubbio tra tifosi e addetti ai lavori, il difensore olandese ha risposto nel modo più forte possibile: sul campo, con una prestazione di livello assoluto nella sfida vinta 3-1 dagli azzurri contro l’Atalanta.

Proprio in una partita delicata, contro uno degli attacchi più fisici e dinamici della Serie A, Beukema ha mostrato tutto quello per cui Antonio Conte ha voluto puntare su di lui. Il tecnico lo aveva indicato come uomo ideale per dare nuova solidità al reparto arretrato, convincendo Aurelio De Laurentiis a investire 30 milioni di euro per strapparlo al Bologna.

Nella notte del Maradona, Beukema ha sfoderato una prova totale: anticipi puliti, letture difensive perfette, carattere, leadership e una determinazione feroce in ogni duello individuale. Conte lo avrebbe elogiato convincendolo ad acquistarlo: “Difensori così non li trovi a questo prezzo, è un guerriero”.

Il Napoli può finalmente dire di aver trovato un punto fermo della sua difesa. Se questa è solo la prima vera scintilla della sua stagione, gli azzurri possono guardare con grande fiducia al futuro.