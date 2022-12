È un Gvardiol mondiale: il calciatore si avvicina al Real Madrid

Gvardiol sta disputando un buon mondiale, che di certo non sta passando inosservato. Il calciatore sembra allontanarsi dalla Juventus

Gvardiol sta vivendo una stagione più che ottima con il Red Bull Lipsia, che lo ha portato anche a disputare il mondiale in Qatar 2022 con cui è ancora impegnato per gli ottavi di finale. La Croazia sta vivendo un buon momento di forma ed è grazie anche alle sue prestazioni.

Il giocatore sembra in procinto di fare il grande salto e trasferirsi in una big europea. La Juventus sembra allontanarsi dal profilo per i motivi societari, con il Chelsea che invece non sembra più così convinto di poterlo prelevare. A vincere potrebbe essere il Real Madrid.

Merengues in vantaggio

L’agente di Josko Gvardiol è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it qualche tempo fa, parlando della situazione legata al suo assistito. Il Real Madrid potrebbe provarci concretamente, intanto il difensore croato continua a stupire. Il suo agente su di lui ha detto: “È molto felice e orgoglioso di rappresentare il suo Paese. Gli piacciono le sfide, per cui giocare ai Mondiali è un’esperienza che non vedeva l’ora di fare”.

Sul mercato ha detto: “Il mio telefono squilla in continuazione, non è un segreto ma è così da quando è salito su un palco importante, giocando per la prima squadra della Dinamo Zagabria. Ma ripeto, non abbiamo fretta: Josko è al cento per cento concentrato solo sulla prossima partita. Ora sta pensando solo a quella contro il Belgio. Sull’interesse di Juve e Inter? Non voglio commentare le voci di mercato, però sicuramente ho un grande rispetto per la Serie A, per l’Italia, il calcio italiano e le tradizionali grandi squadre italiane. E sono certo che Josko la pensi allo stesso modo”.