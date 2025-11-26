È un Napoli che cambia esterni: un azzurro fuori, dentro un giovane

I partenopei sono intenzionati a cedere un calciatore per prenderne un altro. La voglia è quella di prendere un giovane che possa far cambiare faccia all’esterno, togliendo un calciatore che fino ad ora non ha fatto benissimo con la maglia azzurra

Fuori Mazzocchi, dentro…

I partenopei vogliono cedere Pasquale Mazzocchi, ormai lo si sa da mesi. Il laterale napoletano non è nel progetto partenopeo e sembrerebbe destinato a salutare all’arrivo di un’offerta congrua al valore che il Napoli ha deciso per lui.

Il giocatore arrivò per circa 4 milioni di euro dalla Salernitana ormai quasi 2 anni fa e a fronte di un contratto in scadenza nel 2027 potrebbe “accontentarsi” di 2 milioni di euro per far partire il classe ’95. Al suo posto scalpitano due giocatori.

Norton Cuffy o Juanlu Sanchez

Due giocatori, ma prezzo più o meno simile. Entrambi i calciatori hanno una valutazione sui 15-20 milioni di euro, con i partenopei intenzionati ad investire per migliorare la fascia destra difensiva. Di Lorenzo non può giocarle tutte e la volontà è dare maggiore qualità su quella fascia. Per il momento lo spagnolo è in vantaggio, ma il Genoa potrebbe scegliere di dar via l’inglese già a gennaio per rafforzare meglio la squadra e cercare una complicata salvezza.