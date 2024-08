È un Napoli versione Premier: si punta Chukwuemeka

Nelle ultime ore è emersa la clamorosa indiscrezione, il Napoli sarebbe interessato all’acquisto di Carney Chukwuemeka del Chelsea. Il giocatore è in uscita dalla squadra londinese

Non solo Romelu Lukaku e Victor Osimhen nei discorsi tra Napoli e Chelsea. I partenopei, infatti, avrebbero sondato negli ultimi giorni anche la possibilità di prendere Carney Chukwuemeka. Su di lui si sono mosse altre squadre, tra cui anche il Barcellona. I partenopei hanno sondato il terreno.

TMW e DAZN aggiungono che anche il Napoli si è informato su Chukwuemeka durante le trattative con i Blues. Antonio Conte ha chiesto due nuovi centrocampisti centrali e il 20enne potrebbe unirsi al Napoli in prestito gratuito con opzione di acquisto per 15-20 milioni di euro.

Altre squadre su di lui

Romano ha spiegato che al momento ci sono dubbi sul ruolo di Chukwuemeka al Chelsea, dopo che il manager dei Blues Enzo Maresca ha lasciato intendere che potrebbe non essere in grado di dare al 20enne molto tempo per giocare nella prossima stagione.

Chukwuemeka è da tempo un talento molto apprezzato, anche se il suo tempo di gioco in questa squadra piuttosto inflazionata del Chelsea è stato limitato, e resta da vedere cosa gli riservi il futuro a lungo termine. Romano dice che il Crystal Palace è tra i club della Premier League che mostrano interesse per il giovane inglese, mentre c’è anche qualche interesse dall’estero. Come precedentemente scritto, il Barcellona ha sondato il terreno mentre anche l’Italia vede il Napoli e anche timidamente la Roma farsi avanti.