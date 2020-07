Ecco chi è Laura Schmidt, la moglie di Vasco Rossi

Vasco Rossi è uno dei cantautori più popolari in Italia e nel mondo, tuttavia, la sua vita privata è sempre rimasta nell’ombra. Il cantante è sposato con Laura Schmidt dal 2012 ma la loro storia è nata negli anni ’80. Di lei non si sa molto poiché tiene molto alla riservatezza della sua famiglia.

IL PRIMO INCONTRO – Il primo incontro tra Vasco e Laura risale al 1986 quando lei era una ragazza di 17 anni nata a Milano da padre tedesco e Vasco una rockstar di 34 anni. L’uomo era nel pieno della sua carriera ed era spesso accusato di essere un bad boy a causa di un arresto per possesso di droga due anni prima. Inoltre, in quello stesso anno ebbe due figli (Davide e Lorenzo) da due donne diverse. Fu l’amico chitarrista Massimo Riva a presentargli Laura, con la quale ebbe un rapporto di alti e bassi inizialmente.

La loro storia non iniziò subito positivamente, anzi, il loro rapporto fu piuttosto altalenante. Tuttavia, la determinazione della Schmidt fece perdere la testa al cantautore, il quale ha svelato a Vanity Fair: “Una volta le ho telefonato e le ho detto ‘basta, finiamola qui’. Stavo lavorando in una sala di incisione sulle colline nei dintorni di Rimini. Lei arrivò e si mise davanti al cancello, senza suonare, niente. ‘Andrà via’, pensavo. E invece alla sera era ancora là. Il messaggio era: ‘Io sono la tua donna, la tua casa, la tua famiglia e tu non scappi, amico’”.

Nel 1991 la loro storia d’amore venne coronata dalla nascita del figlio Luca, terzogenito di Vasco Rossi. Quella tra Vasco e Laura è stata una storia molto intensa, passionale e soprattutto lontana dalla popolarità del cantautore. I due si sono sposati quasi per obbligo nel 2012 affinché Laura ricevesse gli stessi diritti dei suoi tre figli. Le nozze sono state celebrate il 7 luglio, con una cerimonia per pochi intimi nel municipio di Zocca.

Vasco lo definì “un atto puramente tecnico e necessario” ma sapeva che Laura rappresentava per lui la donna della sua vita. “Quando ho capito che Laura era perfetta per me? Quando mi sono reso conto che potevo guardare la tv con lei seduta a fianco. Non ci ero mai riuscito con nessuno perché non mi sentivo libero di cambiare canale quando mi pareva. Con Laura no: non mi frega niente di farlo perché so che a lei non frega niente che io lo faccia” dichiarò a Vanity Fair. Qui la foto di Laura Schmidt.