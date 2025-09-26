venerdì, Settembre 26, 2025
HomeSportEcco chi è Mané, il nuovo "pupillo" del Napoli
Sport

Ecco chi è Mané, il nuovo “pupillo” del Napoli

Giuseppe Federici
Di Giuseppe Federici
0
stadio-diego-armando-maradona Napoli
Fonte: Wikimedia Commons

Mohamed Seick Mané è uno dei nomi emergenti del vivaio azzurro, destinato quasi sicuramente a farsi notare. Classe 2009, originario del Senegal, è arrivato a Napoli giovanissimo e oggi milita nella squadra Under 17 dei partenopei

Gli inizi

La carriera del giovane calciatore senegalese inizia a Napoli, più precisamente alla Pro Vives ad Afragola. Lui, arrivato in Italia parecchio giovane, si trasferisce ad Acerra dove suo padre lavorava.

Il primo a riconoscerei l talento di Mohamed Seick Mané è stato Giuseppe Vives durante i trascorsi nella sua squadra, con l’ex Lecce e Torino che si è reso conto di quanto fosse effettivamente forte il ragazzo.

Napoli per sognare

È ancora presto per dirlo, ma le premesse ci sono tutte. Il giovane sembra un predestinato e il Napoli ci punta fortemente. Nonostante la giovanissima età, sta facendo già vedere grandi cose e presto potrebbe essere addirittura provato in Primavera. I partenopei lo stanno attenzionando. Il cognome pesa, vista la nazionalità e un non difficile paragone con l’ex Liverpool Mané. Anche se questo giovane sembra poter crescere maggiormente in fisico rispetto al connazionale, diventando un giocatore da seguire. Infatti, gioca come punta al massimo da seconda punta nonostante una buona tecnica di base unita alla forza.

 

Articolo precedente
Napoli, Rrahmani non è ancora al meglio: esordio assoluto della coppia Beukema-Jesus
Articolo successivo
Conte felice: due buone notizie in vista della sfida con il Milan
Giuseppe Federici
Giuseppe Federici
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE...

ULTIMISSIME

NOVITA'

ESCLUSIVE

FANTACALCIO

CHI SIAMO

DailyNews24.it è una testata giornalistica registrata al tribunale di Napoli Nord. Direttore Responsabile: Nicola Borretti

Contattaci: [email protected]

SEGUICI

© Copyright 2015-2024 - DailyNews24.it | Designed with by Livecode