Ecco chi è Mané, il nuovo “pupillo” del Napoli

Mohamed Seick Mané è uno dei nomi emergenti del vivaio azzurro, destinato quasi sicuramente a farsi notare. Classe 2009, originario del Senegal, è arrivato a Napoli giovanissimo e oggi milita nella squadra Under 17 dei partenopei

Gli inizi

La carriera del giovane calciatore senegalese inizia a Napoli, più precisamente alla Pro Vives ad Afragola. Lui, arrivato in Italia parecchio giovane, si trasferisce ad Acerra dove suo padre lavorava.

Il primo a riconoscerei l talento di Mohamed Seick Mané è stato Giuseppe Vives durante i trascorsi nella sua squadra, con l’ex Lecce e Torino che si è reso conto di quanto fosse effettivamente forte il ragazzo.

Napoli per sognare

È ancora presto per dirlo, ma le premesse ci sono tutte. Il giovane sembra un predestinato e il Napoli ci punta fortemente. Nonostante la giovanissima età, sta facendo già vedere grandi cose e presto potrebbe essere addirittura provato in Primavera. I partenopei lo stanno attenzionando. Il cognome pesa, vista la nazionalità e un non difficile paragone con l’ex Liverpool Mané. Anche se questo giovane sembra poter crescere maggiormente in fisico rispetto al connazionale, diventando un giocatore da seguire. Infatti, gioca come punta al massimo da seconda punta nonostante una buona tecnica di base unita alla forza.