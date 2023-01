Ecco cosa ha detto Spalletti a Demme

Dopo la prima vera e propria delusione della stagione del Napoli, ovvero la sconfitta e quindi l’esclusione in Coppa Italia con la Cremonese, la società partenopea pensa a visionare i contratti dei suoi calciatori. Nelle prossime settimane ci potrebbero essere diverse firme per i rinnovi dei calciatori azzurri. Ma attualmente a far parlare è la questione relativa a Diego Demme.

Il centrocampista tedesco sembrava essere lontano dalla squadra di mister Luciano Spalletti. Ma secondo quanto ha riportato Radio Kiss Kiss proprio l’allenatore toscano avrebbe convinto l’ex Lipsia a restare al Napoli. Le parole che ha utilizzato Spalletti sono queste: “per noi sei estremamente importante“. Termini che sembrano aver fatto breccia nel cuore di Demme.

La società partenopea quindi ha deciso di non voler vendere Demme a Gennaio e che qualsiasi proposta per la cessione venga rimandata alla prossima finestra di mercato. La decisione di trattenere il tedesco è passata all’allenatore che con il suo carisma è riuscito a convincere il mediano. Luciano Spalletti è sicuramente uno dei protagonisti principale di questo meraviglioso Napoli che però ora dovrà lasciare un pò di spazio anche a Diego Demme.

Sino ad ora l’ex Lipsia ha avuto un bassissimo minutaggio a causa di due fattori: la splendida stagione di Stanislav Lobotka e le sue condizioni fisiche. Demme è stato fermo per un pò in infermeria mentre nel frattempo “Lobo” ha convinto tutti i tifosi napoletani diventando insostituibile. In questa seconda parte di stagione tutti avranno bisogno di respirare ed ecco che Demme potrebbe ritrovare lo spazio perso.

Il messaggio della società campana è chiaro: Non ci saranno grossi cambiamenti alla rosa per questa finestra di mercato di Gennaio. E così il Napoli con questa rosa proverà a convincere in campionato ed in Champions per cercare di centrare più obiettivi possibili. Ma in questa squadra molto competitiva riuscirà Demme a ritrovare il giusto minutaggio?