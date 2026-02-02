lunedì, Febbraio 2, 2026
Ecco cosa rischia l’Inter per l’episodio del petardo contro la Cremonese

Giuseppe Federici
Fonte: Wikimedia Commons

La partita tra Cremonese e Inter, vinta dai nerazzurri per 2-0, è stata segnata da un episodio grave che ha fatto passare il risultato in secondo piano. Nel secondo tempo, infatti, un petardo lanciato dagli spalti ha creato paura e tensione allo stadio, finendo addosso al portiere dei grigiorossi Emil Audero

Situazione pesante

L’episodio è avvenuto pochi minuti dopo l’inizio della ripresa. Un tifoso dell’Inter ha lanciato un petardo dalla curva ospiti e l’ordigno è esploso vicino al portiere della Cremonese, Emil Audero. Il rumore è stato fortissimo e il portiere è subito finito a terra, visibilmente scosso. L’arbitro ha fermato il gioco e ha chiamato lo staff medico per verificare le condizioni del giocatore che fortunatamente ha potuto continuare la partita. 

Per alcuni minuti, infatti, si è temuto il peggio, ma dopo le cure Audero è riuscito a rialzarsi e, come detto, a continuare la partita. Questo ha permesso alla gara di riprendere regolarmente fino al fischio finale. Il match, quindi, non è stato sospeso, ma l’episodio ha lasciato molta preoccupazione. Ora, però, c’è il forte rischio di una penalizzazione per i nerazzurri.

Cosa rischia l’Inter?

L’Inter rischia e non poco, a causa dell’incosciente gesto di un suo tifoso. Infatti, il Giudice Sportivo potrebbe decidere per una multa e, nei casi più gravi, per provvedimenti come la chiusura della curva. Tutto dipenderà dal referto arbitrale e dalla valutazione finale. Per ora, però, l’importante è che non sia successo nulla all’ex portiere nerazzurro. 

