Ecco i rientri dalle Nazionali per i giocatori del Napoli

Il Napoli, in queste due settimane senza Serie A, ha potuto godersi a pieno la vittoria contro il Milan a San Siro ma soprattutto la vetta della classifica del campionato. Ora mister Spalletti è concentrato per la prossima gara di Sabato contro il Torino. In questa pausa nazionali sono stati convocati dai propri Ct quindici giocatori della squadra partenopea. Sono divenuti poi quattordici per il ritorno, a causa infortunio, di Matteo Politano.

Durante il primo allenamento settimanale, avvenuto ieri, ci sono stati solo nove giocatori della prima squadra che sono stati accorpati ad alcuni calciatori della primavera. I calciatori in questione sono: Sirigu, Marfella, Juan Jesus, Zanoli, Zambo Anguissa, Ndombele, Demme, Gaetano e Simeone.

Nella giornata di oggi sono attesi Lobotka e Zielinski che saranno i primi a ritornare dalle Nazionali. Mercoledì toccherà a : Elmas, Di Lorenzo, Kvaratskhelia, Meret, Raspadori e Zerbin. Giovedì invece torneranno: Mario Rui, Olivera, Ostigard, Rrhamani e probabilmente Kim Min-Jae. Lozano invece arriverà in Italia soltanto venerdì e parteciperà alla rifinitura.

Nelle rispettive nazionali diversi giocatori del Napoli hanno avuto modo di dimostrare le loro grandi qualità. L’Italia di Roberto Mancino andrà a giocarsi le final four di Nations League grazie alle reti di Giacomo Raspadori ed alle ottime prestazioni sulla fascia destra di Giovanni Di Lorenzo. Kvaratskhelia continua a stupire ed a segnare anche in Nazionale, con i suoi colpi riesce a portare la Georgia dalla Lega C alla Lega B in Nations League.

Kim Min-Jae gioca una grande partita oggi con la sua Corea del Sud contro il Camerun. Il match finisce 1-0 per gli asiatici con il gol della stella Son. Il suo rientro e quello di Lozano sono i più complicati data la lontananza, speriamo che i due calciatori tornino al meglio per preparare la gara di campionato con il Torino.