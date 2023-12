Il 7 gennaio 2024 ci sarà la premiazione dei Golden Globes presso l’hotel Beverly Hilton. Scopriamo insieme quali sono i titoli cinematografici e seriali a competere per aggiudicarsi l’ambita statuetta.

“Barbie” e “Oppenheimer” dominano la classifica

Barbie e Oppenheimer hanno ottenuto maggior successo. Entrambe le pellicole sono uscite la scorsa estate e hanno ottenuto un ottimo consenso tra le critica e il pubblico, inoltre si sono rivelate campioni d’incassi.

Golden Globes – Matteo Garrone fa sognare l’Italia

L’Italia può tenere le dita incrociate perché Matteo Garrone ce l’ha fatta: Io Capitano rientra nella categoria di Miglior Film Straniero, dunque c’è speranza che possa ottenere anche una nomination ai Premi Oscar. Gli altri titoli sono: Anatomia di una caduta, film francese vincitore agli Efa (Europea Film Awards); Foglie al vento (Finlandia); Past Lives (USA); La società della neve (Spagna) e La zona d’interesse (Regno Unito).

Quali sono le serie televisive candidate?

Succession batte ogni record. La serie televisiva creata da Jesse Armstrong, dopo aver ottenuto 19 nominations ai Primetime Awards, si aggiudica 9 nominations ai Golden Globes. Nessun altra serie prima aveva avuto così tanto successo. Altri titoli che hanno ottenuto successo sono: The Bear; Only Murders in the Building; Fargo; Lo scontro; The Last of Us e Ted Lasso.

Miglior risultato al botteghino, la nuova categoria dei Golden Globes

L’edizione del 2024 ha una novità. Tra le varie categorie si aggiunge Miglior risultato al botteghino. I titoli candidati (oltre Barbie e Oppenheimer) sono Guardiani della Galassia: Vol. 3; John Wick: Capitolo 4; Mission: Impossible — Dead Reckoning; Spider-Man: Across the Spider-Verse, The Super Mario Bros. Movie e Taylor Swift: The Eras Tour.