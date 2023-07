Ecco il rinnovo di Di Lorenzo!

La dirigenza del Napoli sta costruendo la squadra per il prossimo. Per far ciò sta lavorando sia in entrata che in uscita ma stanno facendo un gran lavoro sul piano dei rinnovi. Negli ultimi giorni, infatti, è arrivata la notizia del prolungamento del contratto con annesso adeguamento economico per Giovanni Di Lorenzo. Il terzino destro nonchè capitano del Napoli sarà una bandiera azzurra.

La tanto attesa fumata bianca è finalmente arrivata. Come riportato da Il Mattino venerdì scorso il terzino si è incontrato con Aurelio De Laurentiis per discutere del nuovo contratto. C’è intesa di massima sebbene ci sia qualche dettaglio ancora da limare. Di Lorenzo firmerà il nuovo contratto in queste settimane al ritiro a Dimaro. Il difensore percepiva 2.3 milioni di euro a stagione.

Dal prossimo invece passerà a guadagnare tre milioni netti per cinque anni. Il capitano è felicissimo di poter restare a Napoli e vestire la maglia azzurra. Lui avrebbe firmato anche un contratto a vita con la società partenopea ma la cosa più importante, per ora. è che per i prossimi cinque anni difenderà la patria partenopea.

Di Lorenzo è il secondo giocatore di movimento con più minutaggio. È stato per Spalletti un uomo chiave nella sua formazione. È riuscito a trascinare la squadra, da vero capitano, verso la vittoria dello scudetto. Ha alzato la coppa al cielo con la consapevolezza di aver fatto una vera e propria impresa. È diventato nell’ultimo anno anche un tassello fondamentale per la nazionale maggiore italiana.

Ha ereditato lo scorso anno la fascia di capitano da Lorenzo Insigne ed ad oggi la ricompensa di un nuovo contratto è il minimo per un calciatore così importante.