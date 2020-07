Ecco perché dire addio alle sigarette scegliendo la sigaretta elettronica

Smettere di fumare grazie alla sigaretta elettronica si può, come dimostrano le tantissime persone che, dopo aver acquistato per anni le sigarette tradizionali, hanno deciso di passare definitivamente al dispositivo che consente di “svapare”.

Lo svapo della e-cig è reso possibile dall’utilizzo di appositi liquidi. In commercio è possibile trovare diverse varietà di liquidi tabaccosi, cremosi e di altro genere, da scegliere in relazione ai propri gusti personali, e con la quantità di nicotina desiderata (o anche senza nicotina).

Diverse ricerche scientifiche concordano nell’affermare che i liquidi della e-cig sono molto più sicuri per la salute rispetto alle sigarette di tabacco. Infatti, si tratta di composti ottenuti da sostanze che, se svapate, hanno effetti nettamente meno gravi sui polmoni e sulle altre componenti dell’organismo.

In alcuni casi la e-cig può anche salvare vite. E molti fumatori incalliti (e non solo) che hanno problemi di salute, possono trovare in tale oggetto un validissimo aiuto nel migliorare, gradualmente ma significativamente, le proprie condizioni. Anche perché la e-cig non permette la combustione, che invece è necessaria per utilizzare le sigarette tradizionali. Quest’ultimo processo rilascia nel corpo molte sostanze dannose, alcune delle quali cancerogene.

Per completezza di informazione, occorre precisare che dei tanti studi finora condotti sull’uso regolare di questo oggetto, nessuno è in grado di fornire indicazioni chiare sugli effetti a lungo termine del suo utilizzo. Ma questo aspetto si giustifica per il semplice motivo che si tratta di un accessorio ancora relativamente giovane, nato da non moltissimi anni.

La e-cig rappresenta dunque un’alternativa più salutare, anche se si utilizzano liquidi con nicotina. Tra l’altro, il dispositivo in questione può anche essere usato come strumento per combattere la dipendenza dalla stessa nicotina, visto che è possibile ridurre gradualmente le dosi assunte di tale sostanza, scegliendo, volta per volta, liquidi che ne contengano una quantità sempre più inferiore, fino a passare a quei liquidi che non la contengono affatto.

Caratteristiche della sigaretta elettronica

Di norma, una sigaretta elettronica è composta dai seguenti elementi:

Serbatoio : serve a introdurre il liquido da svapare.

: serve a introdurre il liquido da svapare. Atomizzatore : trasforma il liquido in vapore.

: trasforma il liquido in vapore. Resistenza : accessorio da sostituire periodicamente, è necessario per il funzionamento dell’atomizzatore.

: accessorio da sostituire periodicamente, è necessario per il funzionamento dell’atomizzatore. Batteria: è fondamentale per il funzionamento del dispositivo.

In commercio, esistono sigarette elettroniche più piccole (che costano dai 15 ai 40 euro circa) che utilizzano batterie interne, le quali dopo un certo numero di cicli di ricarica rendono il dispositivo non più utilizzabile, anche se può durare per anni.

Ci sono poi dei modelli di sigarette elettroniche più grandi, che possono avere una batteria interna oppure esterna: in quest’ultimo caso, può anche essere sostituita. Tra i vantaggi delle e-cig più grandi per quanto riguarda il loro utilizzo, vi è anche il fatto che in genere offrono una esperienza di svapo più appagante.

9 motivi per smettere di fumare grazie alla sigaretta elettronica

Di seguito indichiamo 9 ottime ragioni per smettere di fumare passando alla sigaretta elettronica:

La sigaretta elettronica è nettamente più sicura per la salute rispetto alle sigarette normali. Lo ha confermato la grandissima parte degli studi autorevoli finora condotti sull’argomento. Usando la e-cig e smettendo del tutto con il fumo delle sigarette tradizionali, alcuni risultati positivi sulla salute sono rilevabili già dopo alcune settimane, per i polmoni e altre parti del corpo. La sigaretta elettronica non rilascia rilevanti sostanze cancerogene, e non può quindi essere la causa di un eventuale tumore. Al contrario, la combustione delle sigarette tradizionali rilascia nell’organismo diverse sostanze pericolose, molte delle quali anche cancerogene. Molti individui si ammalano di cancro proprio per la loro abitudine a fumare tabacco. In generale, si può affermare che lo svapare ed il contemporaneo smettere definitivamente col tabacco, può allungare la vita. Dall’utilizzo della e-cig in sostituzione delle normali sigarette, ne traggono giovamento anche denti e gengive. I denti diventano più bianchi, e le gengive risultano meno predisposte a problemi di salute. Il passaggio definitivo alla sigaretta elettronica da parte di coloro che in precedenza fumavano, gli consente di riavvicinarsi alle attività sportive, o comunque di essere più performanti qualora le effettuassero anche nel loro periodo da fumatori. Questo perché si recupera più fiato da poter spendere per gli sforzi richiesti dall’attività a cui ci si dedica. Il passaggio dalle sigarette normali a quella elettronica offre dei benefici anche per quanto riguarda la bellezza, ad esempio migliorando le condizioni di pelle, unghie e capelli. Svapare invece che fumare contribuisce a migliorare i sensi di gusto e olfatto. La sigaretta elettronica, rispetto alle sigarette normali, permette di spendere meno: secondo alcune stime, in un anno sono centinaia gli euro in più che possono essere risparmiati. La quantità di soldi varia però da persona a persona. Le spese periodiche da effettuare per chi svapa, riguardano le resistenze e i liquidi.

Se si desidera ottenere i benefici del passaggio alla e-cig in sostituzione delle sigarette normali, conviene optare per dei liquidi in grado di consentirlo senza che l’addio definitivo al tabacco possa risultare troppo spiacevole. Per questo motivo, consigliamo di scegliere quelli più in linea con i propri gusti, ad esempio recandosi sul sito web Terpy.it.