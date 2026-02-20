Ecco quando torna! La data da aspettare per i tifosi del Napoli

Il ritorno di Kevin De Bruyne si avvicina e a Napoli cresce l’attesa. Il centrocampista belga, fermo da settimane per un infortunio muscolare, sta per rientrare in città e riprendere ad allenarsi con il gruppo. Dopo un periodo di lavoro mirato in patria, seguito da medici e fisioterapisti, ora vede finalmente la luce

KDB ritorna a Napoli?

Lo staff del Napoli vuole riportarlo in campo con calma, senza correre rischi. L’obiettivo è averlo al meglio per la parte finale della stagione. Per questo nei prossimi giorni De Bruyne svolgerà test fisici e allenamenti graduali, così da capire quando potrà tornare tra i convocati.

C’è una data che i tifosi hanno già segnato sul calendario: il weekend del 15 marzo, quando gli azzurri affronteranno il Lecce. Non è ancora una certezza, ma è il momento più probabile per rivederlo almeno in panchina.

Presto in campo

Il suo rientro sarebbe una spinta importante per la squadra. La sua qualità, la visione di gioco e l’esperienza possono fare la differenza nei momenti decisivi. Anche nello spogliatoio la sua presenza pesa, perché è un leader rispettato da tutti.

Adesso serve solo pazienza. Il giocatore vuole tornare al cento per cento e aiutare i compagni. Se tutto andrà bene, marzo potrà segnare un nuovo inizio per lui e per il Napoli. I tifosi aspettano con fiducia e sperano di rivedere presto i suoi lanci e i suoi assist decisivi e magari qualche altro gol. La sensazione è che il conto alla rovescia sia davvero cominciato.