Ecco quanto incasserà il Napoli con il passaggio agli ottavi di Champions

I partenopei sono passati aritmeticamente alla fase successiva di Champions League. Quando incasseranno però dal passaggio del turno?

Con la vittoria per 4-2 contro l’Ajax il Napoli centra la quarta vittoria su quattro nella fase a gironi di Champions League, arrivando dunque matematicamente alla fase ad eliminazione diretta. I partenopei si giocheranno gli ottavi di finale, arrivandoci con largo anticipo rispetto alle altre.

Un cammino che li ha visti battere e abbattere chiunque gli si parasse davanti. 17 gol fatti, solo 4 subiti per una squadra che ha attualmente il miglior attacco di tutta la competizione europea. Per la difesa si ci può lavorare, anche se per il momento è tra le migliori.

Quanto guadagnerà il Napoli dal passaggio del turno?

I partenopei passano il turno e arrivano agli ottavi di finale, dove otterranno circa 9.6 milioni di euro, che si aggregano ad altri bonus ottenuti già dalla squadra. Quanto si guadagna, però, ad ogni passaggio di turno in Champions League? Per ogni passaggio di turno in Champions League c’è un premio specifico, qui sotto elencate tutte le quantità:

Ottavi di finale 9,6 milioni

Quarti di finale 10,6 milioni

Semifinale 12,5 milioni

Finale 15,5 milioni

Alla squadra vincitrice un bonus da 4,5 milioni

Tanti soldi, che fanno sognare qualsiasi squadra. Le italiane puntano tutte al passaggio del turno, con il Napoli che ora può essere sicuro di ritrovarsi a giocare in Champions League anche nella seconda parte della stagione. I partenopei dovranno terminare prima la fase a gironi assicurandosi il primato nel gruppo, così da evitare di incappare in brutte sorprese nei sorteggi.