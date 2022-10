Ecco quanto vuole Zaniolo per rinnovare

Nicolò Zaniolo avrebbe fatto presente ai giallorossi quanto vorrebbe per rinnovare il proprio contratto, che è in scadenza nel 2024

Il calciatore vorrebbe presto risolvere la grana legata al proprio contratto, per evitare di ritrovarsi ad essere troppo vociferato. In queste settimane ci sono continui colloqui tra le due parti, con una chiusura che potrebbe avvenire già a Dicembre.

Il calciatore in questa stagione non ha ancora segnato, ma il suo in campo lo sta facendo. Nonostante l’infortunio continua a sfornare, quando in campo, buone prestazioni e ad essere in netta crescita. Tanto che il suo agente avrebbe chiarito a lettere cubitali con la Roma le proprie richieste di stipendio.

La richiesta contrattuale del giocatore

Stando a quanto trapela da fonti certe, il calciatore avrebbe chiesto circa 4 milioni di euro alla società giallorossa con un contratto che almeno potrebbe arrivare fino al 2026 con opzione per un anno in più.

La Roma sarebbe ferma a qualcosina in più, con la volontà di non dargli un contratto fin troppo esoso considerando che Abraham, Dybala e Pellegrini prendono stipendi simili a quello richiesto dal giocatore. Un contratto del genere potrebbero darglielo solo davanti a prestazioni monstri o nel caso in cui ci fosse la necessità di blindarlo.

Questa possibilità potrebbe arrivare nel momento in cui si facessero avanti le società interessate, con Tottenham, Juventus, Atletico Madrid e Chelsea pronte a fare follie per il calciatore azzurro. La Roma sarebbe decisa a trattenerlo. Anche perché le ambizioni sono quelle di continuare a vincere e non restare nell’ombra dopo il successo europeo della scorsa stagione.