Ed Westwick pubblica un indizio che fa impazzire i fan di Gossip Girl

Il più che famoso Ed Westwick, ormai riconosciuto dai più nel volto di Chuck Bass per la sua partecipazione nella acclamatissima serie Gossip Girl (2007-2012) ha pubblicato sui suoi profili social una foto che ha fatto letteralmente impazzire i fan della storica serie.

Molte sono state le ipotesi vagliate dai fan della serie riguardo ad un ritorno nel prossimo sequel di Gossip Girl. L’attore ha lasciato intendere proprio questo dal suo ultimo commento al post:“Ho una notizia per voi. Indizio… xoxo”.

Così dopo qualche ora ha pubblicato una foto con indosso una mascherina di stoffa con il logo della famosa serie scatenando la furia dei fan che fino a qualche ora prima speravano in un ritorno di Ed nel personaggio di Chuck Bass.

Centinaia di commenti negativi per un post a scopo benefico

Ed, così come in passato ha sfruttato la popolarità nata dalla famosa serie per scopi benefici. Questa volta ha richiamato l’attenzione sul razzismo e le discriminazioni, scrivendo: “Penso che siamo tutti d’accordo che nel mondo potrebbero servire un po’ di abbracci e baci in questo momento. Aiutatemi a raccogliere fondi per @kickitout per combattere il razzismo e la discriminazione per tutti quelli che giocano, guardano o lavorano nel mondo del calcio acquistando la mia collezione. Lavoriamo tutti insieme per fare la differenza. Xoxo”