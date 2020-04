Edinson Cavani, la mamma svela: “So dove piacerebbe giocare a mio figlio”

I tifosi napoletani non hanno mai dimenticato il nome di Edinson Cavani. Con la maglia del Napoli, infatti, l’attaccante uruguaiano ha segnato oltre 100 reti diventando uno dei migliori marcatori di sempre della storia azzurra.

Dopo il suo addio, diverse volte il suo nome è stato accostato agli azzurri con possibilità concrete ad ogni estate. Ora, il Matador andrà via dal PSG a costo zero, tuttavia, l’attaccante, non sembra essere nei piani di Aurelio De Laurentiis, il quale preferirebbe un attaccante più giovane. Per questo motivo, si fanno insistentemente i nomi di Andrea Belotti e Ciro Immobile.

La mamma di Edinson Cavani ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato del sogno del figlio. Ecco i principali aspetti evidenziati: “Per fortuna oggi ci sono molti club interessati, da ogni parte. Non so ancora dove andrà, mancano ancora 3 mesi alla fine della stagione, c’è tempo per pensare“.

“Quello che posso dire è che ancora non pensa a tornare in Uruguay, nella sua mente c’è l’idea di restare in Europa e la Spagna gli piacerebbe maggiormente. Però grazie a Dio sono tantissimi i club interessati a lui“.

I tifosi napoletani, quindi, sicuramente non riusciranno a vedere di nuovo l’attaccante uruguaiano con la maglia azzurra. Questo non solo per il sogno del giocatore di vestire la maglia di un club spagnolo, ma anche per le sue pretese d’ingaggio un po’ troppo elevate. Al momento, infatti, la SSC Napoli non può permettersi di garantire ad un calciatore uno stipendio compreso tra gli 8 e i 10 milioni di euro a stagione. Il futuro di Edi Cavani, quindi, sarà lontano da Napoli.