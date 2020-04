Edinson Cavani, l’agente svela il sogno del Matador: “È fatto per quella squadra”

I tifosi napoletani non hanno mai dimenticato il nome di Edinson Cavani. Con la maglia del Napoli, infatti, l’attaccante uruguaiano ha segnato oltre 100 reti diventando uno dei migliori marcatori di sempre della storia azzurra.

Dopo il suo addio, diverse volte il suo nome è stato accostato agli azzurri con possibilità concrete ad ogni estate. Ora, il Matador andrà via dal PSG a costo zero, tuttavia, l’attaccante, non sembra essere nei piani di Aurelio De Laurentiis, il quale preferirebbe un attaccante più giovane. Per questo motivo, si fanno insistentemente i nomi di Andrea Belotti e Ciro Immobile.

L’agente di Edinson Cavani ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano Olé in cui ha parlato del futuro del suo assistito e del suo sogno di vestire una maglia, quella del Boca. Ecco i principali aspetti evidenziati: “Edi è fatto per il Boca. Sarebbe felice, credetemi. Vorrebbe ripetere ciò che ha fatto Manteca. Lo sogna. Ha giocato tre coppe del mondo, ha vinto una Coppa America, ha vinto titoli nazionali, ma non ha mai vinto quel Libertadores che tutti i sudamericani vogliono avere nelle loro mani“.

“Dobbiamo vedere come avviene il ritorno alla normalità con la ripresa del calcio in Europa. Dobbiamo vedere cosa accadrà in Champions League. Ma penso che il Matador abbia pensato per un po’ al suo ritorno nel continente e alla fine della sua carriera in Europa. In tal caso, il Boca è l’opzione migliore“.

L’agente di Cavani, quindi, ha aperto alla possibilità di vestire la maglia del Boca una volta terminata l’esperienza al PSG. Il sogno dei tifosi napoletani di vederlo per un’ultima volta con la maglia azzurra, quindi, potrebbe svanire definitivamente quest’estate.