Edinson Cavani vicino al Boca Juniors

Nelle ultime ore di calciomercato è arrivata una notizia che ha lasciato tutti a bocca aperta. L’indiscrezione di mercato è su un ex calciatore del Napoli, molto amato dai tifosi partenopei. Stiamo parlando dell’attaccante Edinson Cavani che negli ultimi anni ha cambiato diverse maglie. Il centroavanti uruguaiano lascerà l’Europa per giocare, non in Arabia, ma in Sudamerica.

L’ex calciatore del Paris Saint-Germain ha dichiarato ai microfoni Radio Pasion Futbol Sudamericano di sognare il Boca Juniors: “Parlo spesso con Riquelme. Come tutti, anche lui sa che il mio sogno è giocare nella Bombonera con la maglia del Boca. Spero di realizzarlo un giorno. Mi piacerebbe disputare la Libertadores o la Copa Sudamericana, anche con il Danubio, il club a cui devo tutto”.

L’ex bomber del Napoli sembra essere vicinissimo al club argentino. A riportare aggiornamenti è la redazione di SportMediaset: “Nonostante le offerte dall’Arabia Saudita, Edinson Cavani vuole il Boca Juniors e la trattativa sta andando a buon fine dopo l’addio al suo ultimo club: il Valencia”. L’uruguaiano vuole concludere la sua carriera in uno degli stadi più caldi al mondo e vuole diventare un idolo per i tifosi del Boca.

Nelle ultime stagioni Edinson Cavani non ha brillato quanto ci si aspettava nei club in cui ha militato. Negli anni che ha giocato in Italia, tra il Palermo ed il Napoli, ha fatto vedere grandi cose. Con il club azzurro vince anche la classifica marcatori di Serie A con ventinove reti in trentaquattro partite nella stagione 2012/2013.

Ora dopo le esperienze al Paris, allo United ed al Valencia è pronto ad una nuova avventura. L’attaccante è molto vicino alla firma con il Boca, sicuro di riuscire ad infiammare la Bombonera.