Edinson Cavani vicino al rinnovo con il Manchester United

Si era chiacchierato a lungo di un suo possibile ritorno al Napoli, ma alla fine Edinson Cavani, dopo aver flirtato anche con il Benfica, si è accasato al Manchester United, squadra con cui, a quanto pare, sta anche per rinnovare per un’altra stagione.

I Red Devils lo hanno ingaggiato a parametro zero il 5 ottobre in virtù della sua scadenza dal Paris Saint Germain. Gli inglesi, però, gli hanno fatto un solo anno di contratto vista la sua età avanzata.

In questa stagione è sceso in campo per ben 17 partite in Premier League mettendo a segno sei goal e due assist. In Champions League, invece, quattro presenze senza però aver marcato il cartellino.

Secondo quanto riportato dalla Redazione inglese di Sky Sport, l’uruguaiano sarebbe vicinissimo al rinnovo per un altro anno, facendo in modo, dunque, di far giocare Cavani fino ai suoi 35 anni che compirà ad ottobre di quest’anno.

Attualmente il classe 1987 è fermo per un problema muscolare rimediato nell’ultima settimana che gli ha impedito di partecipare alla trasferta spagnola di Europa League contro la Real Sociedad e anche al match casalingo odierno contro il Newcastle vinto dai suoi compagni per 3 a 1.