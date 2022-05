Edison Cavani è il parametro zero di lusso dell’estate: la Fiorentina ci pensa

Il mercato degli svincolati a giugno offre moltissime occasioni anche ai top club europei. Tra i calciatori il cui contratto scadrà il prossimo mese e che ancora non hanno trovato una sistemazione c’è Edison Cavani.

L’uruguagio finirà la sua abbastanza sfortunata avventura al Manchester United dopo due anni e moltissimi infortuni. In questa stagione, in particolare, l’ex Palermo ha accumulato solamente 13 presenze in Premier League e due goal.

Cavani si trasferì ai Red Devils a parametro zero nel 2020 dal Paris Saint Germain e ancora una volta si troverà a cambiare casacca da svincolato. Già due anni fa, il suo nome risuonò pesantemente anche per alcune squadre italiane: in particolare per un ritorno di fiamma al Napoli che aveva fatto sognare tutti i tifosi napoletani.

Attualmente, sembra difficile ipotizzare un suo ritorno in Italia con la maglia azzurra alle dipendenze di Luciano Spalletti: molti tifosi lo riaccoglierebbero volentieri, ma, com’è noto, il Presidente Aurelio De Laurentiis non ama i ritorni, per cui sembra non ci siano chance di vederlo al Maradona l’anno prossimo.

In Italia, invece, la squadra più accreditata a prenderlo potrebbe essere la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, il presidente Commisso starebbe cercando un nome di spicco per il mercato estivo e potrebbe dare a Cavani l’ultima possibilità di giocare in Europa prima di un suo certo ritorno tra i campi in Sudamerica.