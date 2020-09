Edizione digitale 2020 del salone del Franchising di Milano

Con quasi 20mila visitatori e oltre duecento aziende, Salone Franchising Milano / [email protected] Innovation Forum è da oltre trent’anni l’appuntamento fieristico più importante per chi vuole mettersi in proprio e per chi vuole ampliare il proprio business.

Salone Franchising Milano / [email protected] Innovation Forum torna nel 2020 in versione interamente digitale e gratuita per i visitatori dal 22 al 23 ottobre: incontri formativi, convegni, consulenze e un’arena di discussione con panel specifici, relatori d’eccezione e aziende leader del settore.

Due giorni di workshop, formazione e consulenza per aiutare le aziende italiane e migliaia di vecchi e nuovi imprenditori a crescere e a sviluppare nuove opportunità di business.

Negli ultimi anni in particolare il mercato è stato colpito da eventi dannosi con gravi crisi economiche che si sono succedute per i ben noti motivi che hanno riguardato non solo l’Italia ma l’intero pianeta. Questo ha portato le aziende a dover ottimizzare tutte le risorse e ad offrire prodotti e servizi più competitivi per poter rimanere in salute.

Anche per questo si è diffuso molto il sistema del franchising vending, cioè quei sistemi commerciali di distribuzione di prodotti e servizi in modo automatico, poiché questa modalità di fare business richiede quasi sempre un intervento umano ridotto e possibilità di investimenti bassi e agevolati come nel caso delle start-up.

Il , è ormai un sistema efficiente e produttivo e interviene nel mercato attraverso la diffusione di macchine di distribuzione installate in luoghi appositamente individuati spesso dai franchisee ma anche dai franchisor per la vendita di prodotti di diverso tipo, come ad esempio: caffè, alimenti confezionati, medicine, bevande e ultimamente stanno cominciano a diffondersi in modo importante anche i distributori di casse d’acqua minerale in bottiglia.

L’affiliazione commerciale tra imprenditori (con la formula del franchising per l’appunto) presenta vantaggi non indifferenti sia per il franchisor sia per il franchisee e non ultimo per il consumatore finale.

Tra le varie proposte, vorremmo attenzionare una new entry nel settore della vendita di casse confezioni di acqua minerale: Acquafacile24.

Ecco i vantaggi del franchising vending Acquafacile24

Sicurezza d’acquisto : Garantisce un alta redditività perchè l’acqua è un bene primario, richiesto da tutti.

Brand reputation: Si può beneficiare dei benefici di una immagine aziendale già consolidata, quindi costi organizzativi e pubblicitari ridotti.

Rischi contenuti: E’ un’attività già testata da altri imprenditori: ha pochi rischi e si avvia in poco tempo con un minimo investimento.

Gestione semplificata: Assistenza gratuita e formazione continua, fruizione di un sistema gestionale e di controllo da remoto semplificato per garantire l’efficienza del distributore di casse acqua

Fidelizzazione del cliente: Offre al cliente un’ampia offerta di acque a prezzi vantaggiosi con la comodità del parcheggio veloce per caricare le confezioni direttamente in auto.

Massima Convenienza: Grazie agli accordi quadro del franchisor con i fornitori di acqua, potranno ottenersi prezzi vantaggiosi e rifornimenti veloci e sicuri.

Per maggiori approfondimenti visitare il sito