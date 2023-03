Edoardo, rivelazione a luci rosse: “Ecco cosa è successo a Masterchef”

Il vincitore di Masterchef ha rivelato alle Iene alcuni retroscena a luci rosse sulla sua esperienza all’omonimo programma di cucina

Nell’intervista recente alle Iene, Edoardo di MasterChef ha lasciato alcune importanti dichiarazioni. La classica intervista stile Iene, che porta alla luce anche lati più “a luci rosse” delle persone intervistate.

Il vincitore di Masterchef è solo l’ultima delle persone intervistate alle Iene, che si sono ritrovate nuovamente a fare la classica intervista scomoda che tanto fa sempre impazzire il web. Il programma in onda su Italia uno da sempre spunti su cui parlare. Anche questa intervista ha viaggiato sulle ali dell’entusiasmo, con tanti spunti divertenti e esilaranti.

Parti dell’intervista

Edoardo è partito parlando di qualche spezzone della sua vita, con qualche curiosità:”Ho iniziato in cucina a otto anni. Ho sempre preso 1300 euro al mese, sia facendo il rider in Germania che il barman in Italia. In bici? Facevo circa 60 chilometri al giorno”.

Qualche parola anche su Masterchef, con qualche riferimento non troppo implicito alla tassazione italiana che non è sempre gentilissima: “Qui si vincono 100 mila euro da tassare, ma mi devono ancora arrivare. Menomale, almeno li risparmio”. Poi anche qualche retroscena sulla sua avventura nel programma televisivo. Si parte parlando dei giudici: “Chi è il più bast***?” Il più esigente è sicuramente Bruno Barbieri”. Qualche curiosità anche sulle possibili coppie nate all’interno del programma: “Non faccio nomi, ci sono. Io però pratico l’autoerotismo”. Termina così il giovane, strappando una risata alla redazione. Ci si augura di rivederlo presto, ma di sicuro sarà così.