Edoquarto: “Free Fall, Summer Tales” è il debut EP dell’artista

Esce il 17 Aprile “Free Fall, Summer Tales”, il primo EP dell’artista indipendente Edoquarto che si presenta all’ascoltatore con un progetto di 10 tracce, volutamente essenziale. La maggior parte dei brani è stata scritta e registrata su Fender Rhodes o chitarra con voce trattata con autotune, abbracciando una qualità grezza, quasi da demo. Non ci sono featuring né produttori esterni. L’album è stato scritto, registrato e prodotto interamente in modo indipendente nell’arco di due anni a Milano.

Il suono si muove tra texture R&B minimali e strutture di canzone sperimentali, bilanciando fragilità e modernità. Rhodes e voce. Chitarra e voce. Arrangiamenti essenziali che resistono alla sovrapproduzione. Piuttosto che inseguire un’estetica mainstream levigata, il disco sceglie la semplicità come dichiarazione.

Valorizza l’immediatezza, l’imperfezione e il gesto fisico del fare musica.

Il progetto ha il sapore di un capitolo che si chiude. Canzoni sviluppate nel corso di due anni arrivano ora a un momento che appare decisivo, aprendo spazio a ciò che verrà dopo.

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Tracklist:

Candy FOCUS TRACK Go Outside (Reverb) Everyday I Fall Ice Cream Interlude Melody Calabasa Centrepiece 4ever

Candy (FOCUS TRACK)

Un’attrazione intensa e contraddittoria verso qualcuno che è allo stesso tempo dolce e distante, creando una sensazione difficile da controllare. Descrive un’emozione quasi come una dipendenza, più forte di qualsiasi sostanza, che non si riesce né a spiegare né a far sparire.

Go Outside

La canzone parla di confusione mentale e difficoltà a capire sé stessi, con una sensazione di loop quotidiano da cui non si riesce a uscire. C’è anche solitudine e distacco da qualcuno di importante, e il tentativo di rifugiarsi nella fantasia o nelle abitudini per riempire quel vuoto.

Everyday

La canzone parla di solitudine quotidiana e routine, con il protagonista che si ritrova da solo nei suoi pensieri mentre il tempo passa sempre uguale. Nonostante l’assenza di qualcuno e una certa malinconia, c’è anche un senso di accettazione: restare presente e andare avanti “just like everyday”.

I Fall

La canzone parla di un coinvolgimento emotivo profondo e quasi inevitabile, in cui il protagonista continua a “cadere” per l’altra persona ogni volta che c’è contatto. Nonostante difficoltà e incertezze nella relazione, resta il desiderio di essere importante per l’altro e di sistemare le cose attraverso il dialogo e l’amore.

Ice Cream

Un rapporto leggero e un po’ superficiale nato online, dove c’è attrazione e voglia di stare insieme ma anche confusione, bugie e poca stabilità emotiva. Il protagonista è diviso tra il desiderio fisico e un minimo coinvolgimento emotivo, ma “facing trouble” indica che non riesce davvero a gestire o approfondire la situazione.

Melody

Una relazione tossica in cui l’altra persona manipola e mente, mentre il protagonista si rende conto di essere stato ingannato nonostante si fosse aperto completamente. Alla fine decide di chiudere emotivamente e andare avanti, riconoscendo il dolore ma scegliendo di non lasciarsi più coinvolgere.

Calabasa

Un percorso personale tra confusione, dipendenze e relazioni complicate, in cui il protagonista cerca di ritrovare sé stesso e una forma di equilibrio. Alla fine emerge un senso di accettazione e libertà: lasciare andare gli altri, restare presente nel momento e trovare pace dentro di sé.

Centrepiece

Un legame molto intimo e importante, in cui l’altra persona è un punto centrale (“center piece”), ma vissuto con fragilità e instabilità emotiva. Il protagonista è consapevole dei propri limiti e della propria confusione mentale, e cerca di amare e dare tutto, anche se fatica a fidarsi di sé stesso e rischia di ferire chi ha accanto.

4ever

La canzone riflette su cosa sia giusto o sbagliato, mettendo in dubbio l’idea di una verità assoluta e suggerendo che tutto sia in parte soggettivo. Alla fine propone un approccio più personale: seguire ciò che si sente autentico, finché non si fa del male agli altri, e cercare la propria verità in mezzo alle contraddizioni della vita.

Biografia:

Edoquarto è un produttore e sound engineer con base a Milano che si presenta per la prima volta anche come vocalist. Dopo anni di lavoro nella scena urban underground e dopo aver pubblicato progetti principalmente incentrati sulla produzione, tra cui alcune rielaborazioni del materiale di Josh Forehead, “Free Fall, Summer Tales” segna un cambiamento: è il suo primo lavoro completo in cui voce e scrittura delle canzoni diventano il centro del progetto.

Avendo vissuto tra Kampala, Berlin e Milan, il suono di Edoquarto riflette una geografia stratificata. Kampala è stato il seme della sua avventura artistica. Berlino ha plasmato la sua estetica DIY, ruvida, e il suo istinto per la sperimentazione. Il panorama indie milanese ha invece incoraggiato un approccio più diretto da cantautore. Il risultato è una musica intima ma contemporanea, minimale ma emotivamente ampia.





