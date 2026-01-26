lunedì, Gennaio 26, 2026
Educare al futuro: la Notte Bianca del LES al Liceo Matilde Serao di Pomigliano

Fonte: Public Domain Pictures

Lo scorso 20 gennaio, il Liceo Matilde Serao di Pomigliano d’Arco ha vissuto una serata intensa e partecipata con la Notte Bianca del Liceo Economico Sociale, un evento capace di trasformare la scuola in uno spazio vivo di confronto, creatività e cittadinanza attiva.

Le aule si sono animate di riflessioni sull’ambiente, la sostenibilità, nuove economie, disastri ambientali e futuro, grazie al lavoro consapevole e appassionato degli studenti e delle studentesse.

Durante il convegno serale, Francesco Gallina, ex alunno dell’Istituto e membro del Comitato Cittadini Attivi Pomigliano d’Arco, ha sottolineato il valore educativo dell’esperienza, soprattutto grazie alla collaborazione con la dirigente scolastica.

Il suo intervento ha messo in luce come la sostenibilità, vissuta da cittadini attivi e non solo studiata in modo accademico, sia strettamente legata all’impegno quotidiano. Dalle attività di riutilizzo dei materiali ai progetti di educazione ambientale, fino alle esperienze sulle spiagge di Castel Volturno, gli studenti hanno dimostrato che il cambiamento è possibile.

La Notte Bianca ha confermato il ruolo del LES come luogo in cui si formano coscienze attive, capaci di agire nel presente con uno sguardo responsabile verso il futuro, ricordando che spetta agli adulti di oggi offrire esempi concreti e strumenti adeguati alle nuove generazioni.

maricac
maricac
