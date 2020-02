Effetto coronavirus sulla A: Sky pronta a trasmettere Juve-Inter in chiaro

L’ipotesi avanza dai manager di Sky questa mattina alla Lega di Serie A potrebbe avere dell’eccezionale. Trasmettere il match clou del nostro campionato tra Juventus e Inter sul canale free dell’emittente britannica sarebbe una incredibile prima volta che sicuramente farebbe felici i tanti milioni di tifosi in tutto in mondo. L’indiscrezione arriva direttamente dall’ANSA con un comunicato che lascia davvero poco spazio all’immaginazione.

L’agenzia di informazione multimediale, in una recente nota spiega che “vista l’eccezionalità del momento e se si creassero i presupposti di intesa con la Lega Calcio, ci sarebbe la disponibilità a valutare di aprire una finestra in chiaro e trasmettere la partita su TV8, canale gratuito del gruppo, per consentire a tutti di vederla“. Una decisione che dovrà adesso passare al vaglio delle diverse autorità sulle emittenti radiotelevisive e sportive, Lega in primis.

Intanto i telespettatori sperano che il tutto si concretizzi con una fumata bianca tra azienda televisiva e enti governativi. La decisione di dare il via libera alla trasmissione è comunque stretta responsabilità dell’amministrazione pubblica. In tal senso Codacons e Unione dei Consumatori hanno rilasciato comunicati in cui si chiedeva proprio al premier Conte di esporsi sulla questione.

Intanto fanno sapere che i tifosi che hanno acquistato nei giorni scorsi i tagliandi per assistere al match non verranno in alcun modo risarciti. A fare giurisprudenza sulla questione, i proprietari dei diritti dei ticket e le società hanno chiamato in causa l’articolo 6 delle “condizioni di vendita di biglietti per eventi sportivi”. Una beffa che sicuramente in molti non lasceranno correre.